Манчестер Юнайтед хоче перетворити свій новий стадіон на арену для боксерських боїв

Манчестер Юнайтед бажає перетворити свій новий стадіон на арену для великих боксерських поєдинків.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, "червоні" збираються поборотися зі стадіоном "Вемблі" за великі боксерські поєдинки. 21 вересня 2024 року на головному англійському стадіоні зібралося 96 тисяч людей, щоб подивитися на бій Ентоні Джошуа проти Даніеля Дюбуа.

У керівництві МЮ впевнені, що новий стадіон місткістю в 100 тисяч осіб потенційно зможе вмістити 110 тисяч фанатів.

Зазначається, що за оцінкою Oxford Economics, новий стадіон вартістю 2 мільярди фунтів принесе економіці Великої Британії 7,3 мільярда фунтів, 92 тисячі робочих місць та 1,8 мільйона відвідувачів на рік.

Нагадаємо, напередодні "червоні дияволи" не змогли втримати перемогу над Твенте, у межах першого раунду Ліги Європи УЄФА.