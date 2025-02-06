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Мустафаєв – про свій трансфер у Чорноморець: Щоб грати у збірній, треба бути на увазі

Володимир Максименко — 6 лютого 2025, 12:10
Мустафаєв – про свій трансфер у Чорноморець: Щоб грати у збірній, треба бути на увазі
Еміль Мустафаєв
Чорноморець

Зимовий новачок одеського Чорноморця Еміль Мустафаєв прокоментував свій перехід до стану "моряків".

Слова футболіста наводить Azerisport.

"Від інших клубів теж були пропозиції, але, зваживши всі плюси та мінуси, вирішили обрати Чорноморець. Я намагатимусь допомогти цій команді.

Я порадився з батьком і ми вирішили залишитися в Україні. Але це не означає, що я взагалі не розглядаю варіантів з Азербайджану. Наразі я перебуваю в Чорноморці та працюватиму в цій команді. Що станеться у майбутньому, покаже час.

Щоб грати у збірній, треба бути на увазі, а в Поліссі я не грав. Мені було важко проявити себе за короткий час перебування на полі. Думаю, після переходу в мене з'явиться більше шансів виявити себе з найкращого боку. Я завжди готовий грати за збірну Азербайджану та віддавати всі сили команді", – розповів Мустафаєв.

Першу половину сезону хавбек грав у складі Полісся та записав на свій рахунок одну результативну передачу за 12 матчів (33 хвилини в середньому).

Нагадаємо, один з товариських матчів Чорноморця на зимових зборах завершився скандалом. Угорський клуб відмовився продовжувати поєдинок через рішення арбітра.

Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Еміль Мустафаєв

Еміль Мустафаєв

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