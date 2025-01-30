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Спаринг за участі команди УПЛ завершився скандалом: суперник відмовився догравати матч

Олексій Мурзак — 30 січня 2025, 16:26
Спаринг за участі команди УПЛ завершився скандалом: суперник відмовився догравати матч
Скріншот

Одеський Чорноморець продовжує підготовку до другої частини сезону.

30 січня команда Олександра Бабича провела черговий спаринг на тренувальних зборах в Туреччині, однак він завершився скандалом.

Річ у тім, що угорська команда Кішварда відмовилася догравати поєдинок, в якому вигравала 2:1. Причиною стало призначення пенальті, завдяки якому одесити могли б зрівняти рахунок.

Утім, угорські футболісти вказували на те, що до того епізоду був фол в атаці, тож пенальті суддя не повинен був призначати. У підсумку команда просто пішла з поля, так і не давши Чорноморцю пробити 11-метровий.

Контрольний матч
30 січня

Чорноморець – Кішварда 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 33 Чіпетич, 1:1 – 38 Хобленко, 1:2 – 45 Мешанович

Нагадаємо, саме Чорноморець матчем проти Колоса відкриє другу частину чемпіонату УПЛ. Поєдинок 18 туру відбудеться 21 лютого о 15:30 за київським часом.

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