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Хавбек Полісся: У відборі на ЧС-2026 хочеться зіграти проти України

Руслан Травкін — 29 грудня 2024, 11:06
Хавбек Полісся: У відборі на ЧС-2026 хочеться зіграти проти України
Еміль Мустафаєв
Полісся

Хавбек житомирського Полісся Еміль Мустафаєв зізнався, що хотів би зіграти проти збірної України у межах відбору на ЧС-2026. Останні місяці наставник збірної Азербайджану Фернанду Сантуш не викликав його до лав національної команди.

Слова Мустафаєва цитує видання Azerisport.

"Жодного конфлікту не було, це рішення тренерського штабу, і я поважаю їхнє будь-яке рішення. Я продовжую робити все найкраще.

Звичайно, хотілося б зіграти проти України і не тільки просто хочеться перевірити свої сили на такому рівні", – сказав Мустафаєв.

23-річний Мустафаєв цього сезону за Полісся відіграв 12 матчів у всіх турнірах і віддав 1 результативну передачу. На початку серпня була інформація, що ним цікавиться Динамо.

Нагадаємо, збірна України потрапила до групи D. Суперниками "синьо-жовтих" буде переможець пари Франція – Хорватія у чвертьфіналі Ліги націй, Ісландія та Азербайджан.

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