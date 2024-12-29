Хавбек Полісся: У відборі на ЧС-2026 хочеться зіграти проти України

Хавбек житомирського Полісся Еміль Мустафаєв зізнався, що хотів би зіграти проти збірної України у межах відбору на ЧС-2026. Останні місяці наставник збірної Азербайджану Фернанду Сантуш не викликав його до лав національної команди.

Слова Мустафаєва цитує видання Azerisport.

"Жодного конфлікту не було, це рішення тренерського штабу, і я поважаю їхнє будь-яке рішення. Я продовжую робити все найкраще. Звичайно, хотілося б зіграти проти України і не тільки просто хочеться перевірити свої сили на такому рівні", – сказав Мустафаєв.

23-річний Мустафаєв цього сезону за Полісся відіграв 12 матчів у всіх турнірах і віддав 1 результативну передачу. На початку серпня була інформація, що ним цікавиться Динамо.

Нагадаємо, збірна України потрапила до групи D. Суперниками "синьо-жовтих" буде переможець пари Франція – Хорватія у чвертьфіналі Ліги націй, Ісландія та Азербайджан.