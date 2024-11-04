В Азербайджані хочуть натуралізувати українського півзахисника

Асоціація футбольних федерацій Азербайджану хоче залучити до юнацької збірної Азербайджану (U-19) півзахисника збірної України (U-17) Ролана Мустафаєва.

Про це повідомляє azerisport.com.

За інформацією видання, деякий час тому АФФА вже думала над цим питанням, але зараз уже перейшла до конкретних дій і веде відповідні переговори.

Мустафаєв є вихованцем української футбольної академії Рух і нині виступає в її юнацькій команді (U-19). Він може грати на обох флангах атаки, а також як центрфорвард.

За збірну України U-16 Мустафаєв зіграв три матчі, в яких відзначився двома голами.

Зазначимо, що брат Ролана, Еміль Мустафаєв, є гравцем головної збірної Азербайджану. Він захищає кольори житомирського Полісся.