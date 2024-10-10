Гравець Полісся: Буду робити все, щоб отримати виклик у збірну Азербайджану

Півзахисник житомирського Полісся Еміль Мустафаєв зізнався, що здивований, що цього разу його не викликали у збірну Азербайджану на матчі Ліги націй.

Про це він розповів у коментарі для Azerisport.

"Чому не викликали? Не знаю. Я виконую все, що від мене вимагається, а рішення про те, кого викликати, ухвалює тренерський штаб. Але я все одно бажаю удачі збірної в майбутніх матчах і, звичайно, дивитимуся. Я робитиму все можливе, щоб мене викликали. У збірній дуже висока конкуренція, і це допомагає ставати краще. Я продовжу працювати", – сказав Мустафаєв.

Зараз збірну Азербайджану тренує Фернанду Сантуш, який з 2014 до 2022 року очолював збірну Португалії та вигравав Євро-2016.

Футболіст також запевнив, що Полісся планує нав'язати боротьбу грандам українського футболу.

"Зараз ми набрали хорошу форму і сподіваюся, що так продовжуватиметься. У нас стоїть завдання – увійти до трійки найкрашщих. Ми зробимо все, щоб досягти цього результату. Я вірю, що ми можемо це зробити. Ми боротимемося до кінця", – заявив Еміль.

В УПЛ сезону-2024/25 Мустафаєв зіграв 5 матчів і віддав 1 результативну передачу. Полісся за 8 матчів набрало 20 очок і йде на другій сходинці. Лідирує Динамо – 22 бала.