Чорноморець підсилився гравцями Полісся та Колоса

Одеський Чорноморець підписав форварда Дениса Безбородька та півзахисника Еміля Мустафаєва.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Обидва гравці уклали угоду з клубом до кінця поточного сезону. За інформацією Transfermarkt, Денис прийшов у статусі вільного агента, а Еміль гратиме на правах оренди.

Останньою командою Безбородька був ковалівський Колос. У сезоні-2024/25 він зіграв 12 матчів за клуб (в середньому 27 хвилин за гру), результативними діями не відзначався.

Мустафаєв же у першій половині сезону-2024/25 виступав за Полісся. Провів 12 поєдинків (33 хвилини в середньому) та віддав результативну передачу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Чорноморець вирушив на збори до Туреччини з кількома новачками.