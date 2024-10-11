Півзахисник Полісся назвав ціль команди на сезон УПЛ

Азербайджанський півзахисник житомирського Полісся Еміль Мустафаєв вважає, що команда не зможе боротися за чемпіонство з Динамо, проте розраховує зайняти місце в трійці найкращих.

Цитує гравця Azerisport.

"Боротьба за чемпіонство з київським Динамо? У нас стоїть завдання увійти до топ-3. Ми зробимо все, щоб досягти цього результату. Я вірю, що ми можемо це зробити. Ми боротимемося до кінця", – сказав Мустафаєв.

Напередодні Полісся завдяки шедевральному голу Смолякова здолало полтавську Ворсклу. Наразі в активі житомирського клубу 20 очок, відставання від Динамо складає 2 бали.

Наступний матч "вовки" зіграють 19 жовтня проти Лівого берега.