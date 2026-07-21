Скандальний легіонер залишив розташування Динамо та буде шукати новий клуб – ЗМІ
Анхель Торрес
ФК Динамо Київ
Колумбійський півзахисник Анхель Торрес залишив розташування київського Динамо.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, причиною цього стали непрофесійна поведінка, ставлення футболіста до роботи, а також скарги на ситуацію в Україні через війну.
Швидше за все, гравець продовжить кар'єру в іншому клубі.
У минулому сезоні вінгер виступав у Туреччині на правах оренди за Еюпспор, за який зіграв 12 матчів, де забив 2 голи та віддав 1 асист.
Нагадаємо, чинна угода Торреса з Динамо розрахована до літа 2028 року.
Напередодні Динамо підписало контракт із 25-річним правим захисником Карпат Олексієм Сичем.