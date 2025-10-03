Українська правда
Антоні: Відчував неповагу з боку Манчестер Юнайтед, але я сам винен у провалі

Олексій Погорелов — 3 жовтня 2025, 13:01
Реал Бетіс

Вінгер Бетіса Антоні поговорив про свій період кар'єри в Манчестер Юнайтед та чому у нього не вийшло закріпитися на "Олд Траффорді".

Слова 25-річного бразильця наводить ESPN.

Трансфер Антоні став одним з головних провалів Манчестер Юнайтед: придбавши його у Аякса влітку 2022 року за 95 мільйонів євро, манкуніанці перепродали його Бетісу за 22 мільйони.

Бразильський футболіст розповів про те, що він відчув певну грубість та неповагу з боку клубу, коли його змусили тренуватися окремо від першої команди.

"Дивіться, я не з тих людей, які втручаються в суперечки, називають імена людей. Насправді я не згадуватиму тут нічиє ім'я.

Але я думаю, що там була певна неповага, навіть трохи грубості, ніхто не вітався з тобою ні з добрим ранком, ні з добрим днем. Навіть цього не було.

Але, зрештою, це в минулому, я не надаватиму цьому великого значення. Тепер я тут, у Бетісі, я живу тут, це для мене найважливіше", – сказав Антоні.

Улюбленець фанатів з Інтернету визнав власну провину в тому, що його перехід в Манчестер Юнайтед асоціюється тільки з провалом.

"Я думаю, що події поза полем дуже вплинули на мою гру. Я знаю свій потенціал, свої якості, я не просто так грав на чемпіонаті світу, я не просто так повернувся до національної збірної.

Я також беру на себе відповідальність за те, що все не склалося, за те, що я не грав так, як хотів. Але я завжди намагаюся бачити світлу сторону речей. Мені було необхідно пройти через весь цей процес, цього разу в Юнайтед, щоб побачити себе".

З момент свого повноцінного переходу в Бетіс Антоні взяв участь у 4 матчах, у яких відзначився одним голом та однією результативною передачею. Після стартових семи турів "зелено-білі" посідають шосте місце таблиці Ла Ліги, маючи в активі 12 очок.

Раніше Антоні заявив, що він відмовився від пропозицї перейти до Баварії заради повернення в Бетіс.

