Трансфер Мудрика в Челсі визнано найгіршим за всю історію АПЛ: Шевченко та Ребров склали йому компанію у рейтингу ESPN

Авторитете спортивне видання ESPN опублікувало список найгірших трансферів англійської Прем'єр-ліги за всю історію чемпіонату, куди потрапило відразу три українських футболіста.

Так, у топ-50 рейтингу опинилися колишні нападники збірної України Андрій Шевченко та Сергій Ребров, а також вінгер Михайло Мудрик, перехід якого з Шахтаря в Челсі взагалі визнали найгіршим за всю історію АПЛ.

Взагалі Челсі став ледь не головним невдахою на трансферному ринку АПЛ за кількістю провальних трансферів. Повний список можна подивитися ТУТ.

Рейтинг найгірших трансферів англійської Прем'єр-ліги

1. Михайло Мудрик: Шахтар – Челсі, 70 млн євро

2. Антоній: Аякс – Манчестер Юнайтед, 95 млн євро

3. Ніколя Пепе: Лілль – Арсенал, 80 млн євро

4. Алі Діа: Сатгемптон: вільний агент

5. Денні Дрінквотер: Лестер – Челсі, 37,9 млн євро

17. Андрій Шевченко: Мілан – Челсі, 43,9 млн євро

39. Сергій Ребров: Динамо – Тоттенгем, 18 млн євро

Нагадаємо, Мудрик приєднався до Челсі у січні 2023 року і провів 73 матчі за клуб. У грудні 2024-го він був тимчасово відсторонений після позитивного тесту на заборонену речовину, а в червні 2025-го отримав обвинувачення.

Напередодні стало відомо, що Федерація футболу Англії розпочала розгляд справи щодо позитивного допінг-тесту українського вінгера.