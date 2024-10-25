Мареска завжди каже, щоб я йшов на дальню стійку: Мудрик – про гол у матчі з Панатінаїкосом

Півзахисник Челсі Михайло Мудрик прокоментував перемогу над Панатінаїкосом у матчі Ліги конференцій, а також розповів про настанови, які йому дає головний тренер клубу Енцо Мареска.

Слова Михайла наводить пресслужба "синіх".

"Я радий, ми зіграли добре. Ми виграли цей матч, і ми маємо чудовий результат і відмінну гру. Дуже радий що забив. Кожен гравець радіє, коли забиває. Це не був простий м'яч, але я забив, і нам також вдалось перемогти.



Гра не була простою. Добре, що ми забили першими. Ми добре билися, дотримувалися плану та здобули результат. Тренер Енцо Мареска завжди каже мені, щоб я йшов на дальню стійку. Я зробив це і забив звідси, тому після цього ми потиснули руки.



Забивати – це завжди чудово для твоєї впевненості. Думаю, що кожна перемога надає нам упевненості. З кожною грою ми стаємо кращими", – сказав Мудрик.