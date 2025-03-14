Наставника клубу Миколенка визнано найкращим тренером АПЛ в лютому

Наставник Евертона Девід Моєс визнаний найкращим тренером лютого в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Під керівництвом Моєса "іриски", за яких виступає український захисник Віталій Миколенко, не програли жодного матчу й набрали 9 очок у п'яти турах АПЛ минулого місяця.

Unbeaten through February 💪



David Moyes takes the award as @BarclaysFooty Manager of the Month pic.twitter.com/jaQ3PCkSdn — Premier League (@premierleague) March 14, 2025

Для 61-річного шотландського спеціаліста ця нагорода стала першою з березня 2013 року та 11-ю загалом у його кар'єрі. За цим показником він зрівнявся з Пепом Гвардіолою. Більше за них визнавалися тільки Арсен Венгер (15) та сер Алекс Фергюсон (27).

Після 28 зіграних матчів Евертон перебуває на 15-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи в активі 33 очки.

Нагадаємо, найкращим гравцем лютого було визнано нападника Ліверпуля Мохаммеда Саллаха.