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Салах став найкращим гравцем місяця в АПЛ

Володимир Максименко — 14 березня 2025, 14:08
Салах став найкращим гравцем місяця в АПЛ
Мохамед Салах
Getty Images

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах став найкращим гравцем Англійської Прем'єр-ліги у лютому.

Про це повідомляє пресслужба змагання.

У голосуванні єгипетський футболіст випередив Бету, Жана-Філіпа Матету, Домініка Собослаї та Джеда Спенса.

У лютому Салах зіграв шість матчів, в яких забив шість м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Для форварда ця нагорода стала сьомою в кар'єрі – таким чином, він повторив досягнення Гаррі Кейна та Серхіо Агуеро.

Зазначимо, що контракт Салаха із Ліверпулем спливає по завершенню сезону і сторони не можуть домовитись про його продовження.

Чемпіонат Англії, АПЛ Мохаммед Салах

Мохаммед Салах

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