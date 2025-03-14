Салах став найкращим гравцем місяця в АПЛ

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах став найкращим гравцем Англійської Прем'єр-ліги у лютому.

Про це повідомляє пресслужба змагання.

У голосуванні єгипетський футболіст випередив Бету, Жана-Філіпа Матету, Домініка Собослаї та Джеда Спенса.

Mohamed Salah is relentless 😤



The Egyptian King is your @EASPORTSFC Player of the Month for February 🇪🇬👑 pic.twitter.com/fFSD4XkaeP — Premier League (@premierleague) March 14, 2025

У лютому Салах зіграв шість матчів, в яких забив шість м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Для форварда ця нагорода стала сьомою в кар'єрі – таким чином, він повторив досягнення Гаррі Кейна та Серхіо Агуеро.

Зазначимо, що контракт Салаха із Ліверпулем спливає по завершенню сезону і сторони не можуть домовитись про його продовження.