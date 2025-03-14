Салах став найкращим гравцем місяця в АПЛ
Мохамед Салах
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Нападник Ліверпуля Мохамед Салах став найкращим гравцем Англійської Прем'єр-ліги у лютому.
Про це повідомляє пресслужба змагання.
У голосуванні єгипетський футболіст випередив Бету, Жана-Філіпа Матету, Домініка Собослаї та Джеда Спенса.
У лютому Салах зіграв шість матчів, в яких забив шість м'ячів та віддав чотири результативні передачі.
Для форварда ця нагорода стала сьомою в кар'єрі – таким чином, він повторив досягнення Гаррі Кейна та Серхіо Агуеро.
Зазначимо, що контракт Салаха із Ліверпулем спливає по завершенню сезону і сторони не можуть домовитись про його продовження.