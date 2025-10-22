Українська правда
Моєс – про Миколенка: Я був приємно здивований рівнем його гри, він чудовий захисник

Олексій Погорелов — 22 жовтня 2025, 17:09
Головний тренер Евертона Девід Моєс високо оцінив футбольні характеристики свого підопічного Віталія Миколенка.

Про українського фулбека 62-річний шотландець поговорив в інтерв'ю Setanta Sports.

Під час розмови Моєс пригадав футболістів, чиїми виступами у поточному сезоні він дуже задоволений. І серед цих імен прозвучало прізвище лівого захисника збірної України.

"Я маю відзначити тих хлопців, які вже були тут: Джордан Пікфорд, Джарред Брентвейт, Джеймс Тарковскі, Майкл Кін у захисті – вони дуже надійні. І Миколенко. Я подумав, українцям буде приємно почути про Міко. Я справді вважаю, що в захисті він, мабуть, був найсильнішою ланкою команди за останні сезони", – сказав Моєс.

Після згадування Віталія тренера Евертона попросили назвати якості, які найкраще характеризують українського футболіста.

"Він гарний хлопець, ми його дуже любимо. Він чудовий хлопець поза полем, з ним дуже легко порозумітися. Його футбол значно покращився. Я був здивований його грою, коли повернувся до Евертона, він продемонстрував, наскільки він хороший.

Я думаю, він дуже добре впорався з деякими з найкращих флангових гравців у лізі, що мене приємно здивувало: чи то Сака, чи то Салах. Я думаю, він виконав дуже хорошу роботу.

Я хочу, щоб він став кращим у грі на фінальній третині. Мені подобається, що він більш креативний. Я хочу, щоб він краще робив передачі, я хотів би, щоб він робив більше асистів, що, на мою думку, він може робити. Зараз він звик до фізичних вимог, звик до швидкості гри. Тож я думаю, що він дуже добре грає. Я знаю, що ніколи не буває легко грати в АПЛ, і я думаю, що Міко добре з цим справляється".

Майбутнє Віталія Миколенка в Евертоні перебуває у підвішеному стані. Контракт українця з "ірисками" спливає наступного літа, і на гравця претендують клуби з Італії та Іспанії. Але колектив з Ліверпуля не збирається втрачати свого основного фулбека.

У нинішньому сезоні Віталій Миколенко взяв участь у семи матчах Евертона в усіх турнірах, але результативними діями він не відзначився.

Нагадаємо, що колишній тренер Миколенка очолив теперішню команду Олександра Зінченка.

