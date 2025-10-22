Моєс – про Миколенка: Я був приємно здивований рівнем його гри, він чудовий захисник

Головний тренер Евертона Девід Моєс високо оцінив футбольні характеристики свого підопічного Віталія Миколенка.

Про українського фулбека 62-річний шотландець поговорив в інтерв'ю Setanta Sports.

Під час розмови Моєс пригадав футболістів, чиїми виступами у поточному сезоні він дуже задоволений. І серед цих імен прозвучало прізвище лівого захисника збірної України.

Після згадування Віталія тренера Евертона попросили назвати якості, які найкраще характеризують українського футболіста.

"Він гарний хлопець, ми його дуже любимо. Він чудовий хлопець поза полем, з ним дуже легко порозумітися. Його футбол значно покращився. Я був здивований його грою, коли повернувся до Евертона, він продемонстрував, наскільки він хороший.

Я думаю, він дуже добре впорався з деякими з найкращих флангових гравців у лізі, що мене приємно здивувало: чи то Сака, чи то Салах. Я думаю, він виконав дуже хорошу роботу.

Я хочу, щоб він став кращим у грі на фінальній третині. Мені подобається, що він більш креативний. Я хочу, щоб він краще робив передачі, я хотів би, щоб він робив більше асистів, що, на мою думку, він може робити. Зараз він звик до фізичних вимог, звик до швидкості гри. Тож я думаю, що він дуже добре грає. Я знаю, що ніколи не буває легко грати в АПЛ, і я думаю, що Міко добре з цим справляється".