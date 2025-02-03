Моурінью вдарив перекладача: чоловік переплутав слова "туалет" і "сутінки"

Жозе Моурінью став зіркою у соцмережах – цього разу через кумедний епізод на пресконференції після напруженого матчу з Різерспором (3:2).

"Особливий" вкотре довів, що його харизма й почуття гумору залишаються на найвищому рівні, кумедно відреагувавши на помилку перекладача.

Під час спілкування з журналістами перекладач припустився помилки – переплутав слова "сутінки" (twilight) та "туалет" (toilet), перепитавши в Моурінью щодо цього.

Це одразу викликало хвилю сміху в залі, а Моурінью не втримався та жартома вдарив перекладача по плечу.

Нагадаємо, після 21 туру турецької Суперліги Фенербахче посідає другу сходинку у турнірній таблиці, набравши 51 бал. Відставання від лідируючого Галатасарая становить 3 очки.

Спробувати виправити ситуацію "Особливий" спробує завдяки своїм новим трансферам, які клуб оформив взимку.