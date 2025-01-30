Фенербахче оголосив про підписання захисника ПСЖ

Фенербахче завершив підписання захисника Парі Сен-Жермен Мілана Шкріньяра.

Про це повідомляє пресслужба "канарок".

Футболіст перебрався до турецького клубу на правах оренди, яка розрахована до літа 2025 року.

"Дуже радий бути тут. Одразу передаю "привіт" вболівальникам Фенербахче, я був присутнім на останньому матчі команди та спостерігав за ними. Ви – неймовірні", – прокоментував перехід Шкріньяр.

Ailemize hoş geldin Milan Skriniar 💛💙



Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.



Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Slovak stopere… pic.twitter.com/AX6PndIPl9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 30, 2025

Зазначимо, що у сезоні-2024/25 словак взяв участь всього у п'яти матчах за ПСЖ.

Нагадаємо, це не перший зимовий трансфер Фенербахче. Раніше стамбульський клуб підписав одноклубника Кріштіану Роналду.