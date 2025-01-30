Фенербахче оголосив про підписання захисника ПСЖ
Мілан Шкріньяр
Фенербахче
Фенербахче завершив підписання захисника Парі Сен-Жермен Мілана Шкріньяра.
Про це повідомляє пресслужба "канарок".
Футболіст перебрався до турецького клубу на правах оренди, яка розрахована до літа 2025 року.
"Дуже радий бути тут. Одразу передаю "привіт" вболівальникам Фенербахче, я був присутнім на останньому матчі команди та спостерігав за ними. Ви – неймовірні", – прокоментував перехід Шкріньяр.
Зазначимо, що у сезоні-2024/25 словак взяв участь всього у п'яти матчах за ПСЖ.
Нагадаємо, це не перший зимовий трансфер Фенербахче. Раніше стамбульський клуб підписав одноклубника Кріштіану Роналду.