"Особливий" у шоці: завзятий фанат поцілував Моурінью у ліфті

Жозе Моурінью продовжує бути однією із головних зірок турецького чемпіонату, проте не завжди ця слава йде у "плюс".

Одна зустріч із прихильниками стала для Моурінью справжнім випробуванням. Кілька днів тому в ліфті він опинився в оточенні фанатів Фенербахче. Вони скористалися шансом зробити відео з легендарним тренером, але один із них вирішив піти ще далі.

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Переповнений емоціями фанат раптово нахилився й поцілував Моурінью в плече. "Особливий" явно не очікував такого прояву любові – на відео помітно його розгублену реакцію. Втім, тренер залишився стриманим і не зробив жодних коментарів.

Фанати "жовтих канарок" завжди славилися своєю пристрастю, але навіть для Моурінью, який звик до уваги, цей випадок став незвичним.

Нагадаємо, після 20 турів чемпіонату Туреччини Фенербахче посідає друге місце, набравши 48 балів.