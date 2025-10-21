Судаков: Моурінью відпустив мене до доньки, але він не розуміє, що відбувається в Україні

Хавбек Бенфіки Георгій Судаков поділився історією, коли головний тренер лісабонської команди Жозе Моурінью дозволив йому полетіти до України, щоб побачитися із новонародженою донькою.

Про це 23-річний українець розповів YouTube-каналу ВЗБІРНА.

17 вересня у Георгія та його дружини Єлизавети народилася донька, яку назвали Злата. Моурінью дізнався про це та запропонував своєму підопічному полетіти до України, щоб побачитися із нею. Судаков спробував пояснити "Особливому" усі складнощі, які із цим пов'язані.

"Така історія була. Ми зіграли гру, з Авешем, якщо не помиляюся, коли тільки прийшов Жозе Моурінью. Ми виграли, і наступна гра у нас була через 2 дні на 3-й, а це перенесена гра 1-го туру. І, начебто, спочатку я не мав би грати, тому що не був у заявці. Підходить Жозе після гри, каже: "Я знаю, що в тебе народилася дитина – можеш їхати в Україну, провести час з нею". Я кажу: "Мені треба тільки 2 дні тільки на дорогу". Він просто не розуміє до кінця, напевно, що відбувається в нашій країні. Він каже: "Та чого? Їдь". Я кажу: "Це дуже довго. Навіть, якщо поїду на 3 дні, умовно, то тільки 2 дні витрачу тільки на дорогу", – сказав Судаков.

Варто зазначити, що ця розмова відбулася після першого матчу Жозе Моурінью на чолі Бенфіки. Тоді лісабонський колектив розгромив свого суперника з рахунком 3:0, а сам Судаков забив свій дебютний гол у футболці Бенфіки.

Георгій Судаков приєднався до Бенфіки наприкінці серпня, перейшовши з донецького Шахтаря на правах річної оренди (6,75 мільйона євро) із зобов'язанням викупу за 20,25 мільйона.

За цей час півзахисник взяв участь у 8 матчах "орлів" в усіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок два голи та дві результативні передачі.

Раніше воротар Бенфіки Анатолій Трубін розповів, як він допомагає Георгію Судакову із адаптацією в Португалії та Бенфіці.