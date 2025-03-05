Ця ліга сповнена пристрасті: Моурінью зізнався, де в майбутньому не проти попрацювати

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью розповів, що розглядає у майбутньому можливість попрацювати в чемпіонаті Шотландії.

Його слова наводить ESPN.

"У майбутньому – чому б і ні? Люди кажуть, що чемпіонат Шотландії – це ліга двох команд, але це ліга, сповнена пристрасті, а пристрасть у футболі – це для мене головне. Грати на порожніх стадіонах або там, де не відчути полум'яної пристрасті – для мене це безглуздо.



Селтік і Рейнджерс – великі клуби з великими фан-базами, яскравими емоціями, великою відповідальністю і високими очікуваннями, тож чому б і ні?", – зізнався Моурінью.