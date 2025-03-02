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Моурінью частково виграв апеляцію щодо своєї дискваліфікації

Володимир Максименко — 2 березня 2025, 08:06
Моурінью частково виграв апеляцію щодо своєї дискваліфікації
Жозе Моурінью
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Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью частково виграв свою апеляцію щодо дискваліфікації через расизм.

Про це повідомляє ESPN.

Федерація футболу Туреччини вдвічі скоротила строк усунення португальського фахівця – з чотирьох до двох матчів.

Окрім того, організація скоротила штраф для Моурінью і тепер наставник заплатить не 1,6 млн лір, а 558 тисяч.

Зазначимо, що Фенербахче у своїй попередній заяві наголошував, що обвинувачення на адресу тренера були спотворені та гіперболізовані.

За підсумками 24 туру "канарки" розмістились на другому місці у турнірній таблиці турецької Суперліги, набравши 58 очок. Перше місце посідає Галатасарай, який має у своєму активі 64 залікові бали.

Раніше Моурінью подав до суду на Галатасарай через звинувачення у расизмі.

Фенербахче Жозе Моурінью Чемпіонат Туреччини, Суперліга

Жозе Моурінью

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