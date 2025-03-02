Моурінью частково виграв апеляцію щодо своєї дискваліфікації
Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью частково виграв свою апеляцію щодо дискваліфікації через расизм.
Про це повідомляє ESPN.
Федерація футболу Туреччини вдвічі скоротила строк усунення португальського фахівця – з чотирьох до двох матчів.
Окрім того, організація скоротила штраф для Моурінью і тепер наставник заплатить не 1,6 млн лір, а 558 тисяч.
Зазначимо, що Фенербахче у своїй попередній заяві наголошував, що обвинувачення на адресу тренера були спотворені та гіперболізовані.
За підсумками 24 туру "канарки" розмістились на другому місці у турнірній таблиці турецької Суперліги, набравши 58 очок. Перше місце посідає Галатасарай, який має у своєму активі 64 залікові бали.
Раніше Моурінью подав до суду на Галатасарай через звинувачення у расизмі.