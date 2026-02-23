Моурінью відмовився від пресконференції перед матчем ЛЧ з Бенфікою

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью не братиме участь у пресконференції перед матчем-відповіддю плейоф Ліги чемпіонів з Реалом.

Про це повідомила A Bola з посиланням на клубну пресслужбу.

Таке рішення ухвалив лісабонський клуб та тренерський штаб на чолі з Моурінью. На пресконференції, що відбудеться у вівторок, "Особливого" замінить його асистент Жоау Тральяу.

У нинішньому сезоні Моурінью вже проігнорував кілька передматчевих пресконференцій у внутрішньому чемпіонаті, але вперше це сталося напередодні міжнародного поєдинку.

Нагадаємо, що 63-річного тренера Бенфіки було вилучено під час першого матчу ЛЧ з Реалом (0:1). Португалець заробив два поспіль попередження на 85-й хвилині, коли апелював до четвертого рефері після фолу на Річарді Ріосі.

Матч-відповідь між Реалом та Бенфікою відбудеться на "Сантьяго Бернабеу" у середу, 25 лютого. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.