Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Моурінью відмовився від пресконференції перед матчем ЛЧ з Бенфікою

Сергій Шаховець — 23 лютого 2026, 20:17
Моурінью відмовився від пресконференції перед матчем ЛЧ з Бенфікою
Жозе Моурінью
ФК Бенфіка

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью не братиме участь у пресконференції перед матчем-відповіддю плейоф Ліги чемпіонів з Реалом.

Про це повідомила A Bola з посиланням на клубну пресслужбу.

Таке рішення ухвалив лісабонський клуб та тренерський штаб на чолі з Моурінью. На пресконференції, що відбудеться у вівторок, "Особливого" замінить його асистент Жоау Тральяу.

У нинішньому сезоні Моурінью вже проігнорував кілька передматчевих пресконференцій у внутрішньому чемпіонаті, але вперше це сталося напередодні міжнародного поєдинку.

Нагадаємо, що 63-річного тренера Бенфіки було вилучено під час першого матчу ЛЧ з Реалом (0:1). Португалець заробив два поспіль попередження на 85-й хвилині, коли апелював до четвертого рефері після фолу на Річарді Ріосі.

Матч-відповідь між Реалом та Бенфікою відбудеться на "Сантьяго Бернабеу" у середу, 25 лютого. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Бенфіка Ліга чемпіонів Реал Мадрид Жозе Моурінью

Жозе Моурінью

Провокації попереду расизму, або Як кар’єра Вінісіуса Жуніора звернула на манівці
Бенфіка – останнє, що може бути расистським: Моурінью прокоментував конфлікт між Вінісіусом та Престіанні
Забиває Реалу та привозить із Санта-Кларою: Анатолій Трубін – воротар, що пише тільки яскраві історії
Я звик до таких дуелей: Моурінью поділився очікуваннями від матчу з Реалом та жартівливо згадав Трубіна
Моурінью може достроково покинути Бенфіку: ЗМІ назвали наступника "Особливого"

Останні новини