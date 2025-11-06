Моурінью: Трубін демонструє велику стійкість, навіть попри помилки

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував психологічний стан своєї команди після чергової невдачі в Лізі чемпіонів і згадав українського воротаря Анатолія Трубіна.

Його слова цитує пресслужба Бенфіки.

"Я не думаю, що це тиск. Якби воно було, ми відчули б його з самого низу, з оборони. Команда неймовірно спокійна. Сам Трубін, який не є чарівником у поводженні з м’ячем і ще припускається помилок через те, що ми намагаємось впровадити, демонструє велику стійкість. Те, як вони вибудовують трикутники під час виходу з оборони", – зазначив Моурінью.

Нагадаємо, 5 листопада лісабонці зазнали четвертої поразки в турнірі, поступившись Байеру з Леверкузена з рахунком 0:1.

Після чотирьох турів групового етапу Бенфіка залишається без перемог і опинилася на межі вильоту з єврокубків.

