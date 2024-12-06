Моурінью: Мені не потрібен Роналду

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью прокоментував чутки про можливий перехід Кріштіану Роналду до стану "канарок".

Слова португальця наводить Sporx.

"Кріштіану Роналду не приїде. По-перше, в мене є три чудові нападники. Кріштіану - це завжди Кріштіану, але я задоволений своїми гравцями. Він має гроші та ціль у 1000 голів. Що мене може мотивувати у цьому трансфері, окрім його краси?", - пожартував Моурінью.

Відзначимо, що турецький гранд наразі знаходиться на другому місці у турецькій Суперлізі, маючи у своєму активі 32 очки та на три залікові бали відстає від лідируючого Галатасараю.

Раніше Жозе різко висловився на адресу Гвардіоли, який згадав, хто з них більше має трофеїв чемпіонату Англії.