Моурінью: Мені не потрібен Роналду
Жозе Моурінью
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Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью прокоментував чутки про можливий перехід Кріштіану Роналду до стану "канарок".
Слова португальця наводить Sporx.
"Кріштіану Роналду не приїде. По-перше, в мене є три чудові нападники. Кріштіану - це завжди Кріштіану, але я задоволений своїми гравцями.
Він має гроші та ціль у 1000 голів. Що мене може мотивувати у цьому трансфері, окрім його краси?", - пожартував Моурінью.
Відзначимо, що турецький гранд наразі знаходиться на другому місці у турецькій Суперлізі, маючи у своєму активі 32 очки та на три залікові бали відстає від лідируючого Галатасараю.
Раніше Жозе різко висловився на адресу Гвардіоли, який згадав, хто з них більше має трофеїв чемпіонату Англії.