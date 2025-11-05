Моурінью: Баррейру не загрожує Судакову

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью не вважає, що прогрес люксембурзького півзахисника команди Леандру Баррейру ставить під загрозу ігрову практику для українського хавбека Георгія Судакова.

Слова тренера наводить A Bola.

"Баррейру добре грає, у нього було багато якісних матчів. Проте я не вважаю, що Баррейру загрожує Судакову і навпаки. Тому що вони обоє можуть провести чудову гру, але може статися і так, що обидва залишаться в запасі. Це різні гравці з різним профілем", – заявив Моурінью.

Судаков перейшов у Бенфіку наприкінці серпня поточного року, з того часу взяв участь у 11 матчах у всіх турнірах, відзначившись у них 2 голами та 2 асистами. В середу, 5 листопада, Бенфіка у 4 турі Ліги чемпіонів прийме Баєр (Леверкузен).