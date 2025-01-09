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Моурінью не буде очолювати Евертон Миколенка

Микола Дендак — 9 січня 2025, 22:13
Моурінью не буде очолювати Евертон Миколенка
Жозе Моуріньо
Getty images

Титулований португальський тренер Жозе Моурінью, попри повідомлення деяких ЗМІ, не буде новим наставником Евертона, за який виступає українець Віталій Миколенко.

Про це повідомляє Sky Sports News.

Зазначається, що керівництво англійського клубу навіть не зв'язувалося зі спеціалістом щодо цього. Та й сам фахівець у жовтні 2024 року казав, що не тренуватиме команду, яка бореться за виживання.

Головним же фаворитом на призначення є колишній наставник команди Девід Моєс, який відомий українцям за тренерства у Вест Гемі. В той час за "молотобійців" виступав Андрій Ярмоленко.

Зауважимо, що керівництво "ірисок" вирішило звільнити Шона Дайча за 3 години до матчу 1/32 Кубку Англії. Миколенко вийшов на гру в стартовому складі.

Евертон Віталій Миколенко Жозе Моурінью

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