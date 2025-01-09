Евертон Миколенка звільнив головного тренера

Шон Дайч звільнений з посади головного тренера Евертона, за який виступає захисник збірної України Віталій Миколенко. Його контракт був розрахований до завершення сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Разом з 53-річним наставником команду покинули його асистенти.

Наразі клубом керуватиме головний тренер молодіжної команди Лейтон Бейнс і капітан клубу Шеймус Коулман. Процес пошуку нового наставника наразі триває.

Дайч очолив команду з Ліверпуля у січня 2023 року. За цей час він здобув 26 перемог, зазнав 33 поразки та 24 рази зіграв внічию.

Наразі Евертон посідає 16 місце у турнірній таблиці АПЛ з 17 очками в 17 матчах. Свій наступний поєдинок "іриски" зіграють сьогодні, 9 січня, проти Пітерборо у межах 1/32 фіналу Кубку Англії.