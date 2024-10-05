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Він давно не грав: Мотта – про скорочення терміну дискваліфікації Погба

Олександр Булава — 5 жовтня, 15:56
Він давно не грав: Мотта – про скорочення терміну дискваліфікації Погба
Getty images

Головний тренер туринського Ювентуса Тіаго Мотта відреагував на скорочення терміну дискваліфікації для французького півзахисника Поля Погба.

Цитує тренера Фабріціо Романо.

"Клуб вирішить, що робити з Погба. Поль був чудовим гравцем...

Він давно не грав. Я зосереджений лише на сьогоденні", – сказав Мотта.

Напередодні спортивний арбітражний суд скоротив термін дискваліфікацію 31-річного півзахисника з 4 років до 18 місяців. Вже у січні Поль зможе тренуватися з клубом.

Раніше повідомлялося, що Погба імовірно покине Ювентус. Оскільки француз не входить у плани клубу, тому вже зараз агенти Погба активно працюють на ринку, щоб мати змогу підписати контракт по завершенню терміну дискваліфікації.

Нагадаємо, півзахисник повернувся в Ювентус у 2022 році на правах вільного агента після шести сезонів у Манчестер Юнайтед. До цього він грав за туринців із 2012 по 2016 рік. У минулому сезоні встиг відіграти 52 хвилини у двох матчах Серії А, в яких не відзначився результативними діями.

Чемпіонат Італії, Серія А Ювентус Поль Погба Тіаго Мотта

Тіаго Мотта

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