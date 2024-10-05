Він давно не грав: Мотта – про скорочення терміну дискваліфікації Погба

Головний тренер туринського Ювентуса Тіаго Мотта відреагував на скорочення терміну дискваліфікації для французького півзахисника Поля Погба.

Цитує тренера Фабріціо Романо.

"Клуб вирішить, що робити з Погба. Поль був чудовим гравцем... Він давно не грав. Я зосереджений лише на сьогоденні", – сказав Мотта.

Напередодні спортивний арбітражний суд скоротив термін дискваліфікацію 31-річного півзахисника з 4 років до 18 місяців. Вже у січні Поль зможе тренуватися з клубом.

Раніше повідомлялося, що Погба імовірно покине Ювентус. Оскільки француз не входить у плани клубу, тому вже зараз агенти Погба активно працюють на ринку, щоб мати змогу підписати контракт по завершенню терміну дискваліфікації.

Нагадаємо, півзахисник повернувся в Ювентус у 2022 році на правах вільного агента після шести сезонів у Манчестер Юнайтед. До цього він грав за туринців із 2012 по 2016 рік. У минулому сезоні встиг відіграти 52 хвилини у двох матчах Серії А, в яких не відзначився результативними діями.