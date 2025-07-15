Захисник Валенсії вирушив у Лондон для завершення трансферу в Арсенал

Центральний захисник Валенсії Крістіан Москера найближчим часом стане гравцем Арсенала.

Про це повідомляють Arsenal Team та COPE.

Футболіст залишив розташування "кажанів" та вирушив у Лондон для проходження медогляду напередодні трансферу.

Christhian Mosquera heading to London pic.twitter.com/JGpHlOGfoe — Arsenal Team (@_ArsenalTeam) July 15, 2025

Очікується, що "каноніри" заплатять за Москеру близько 20 мільйонів євро.

Крістіан Москера – вихованець Валенсії. За іспанський клуб він вже зіграв 90 матчів. У сезоні-2024/25 іспанець колумбійського походження був основним у команді, яку спочатку очолював Рубен Бараха, а потім – Карлос Корберан.

У минулому сезоні він зіграв 41 матч за Валенсію у всіх турнірах. Також Москера є гравцем молодіжної збірної Іспанії. Зокрема, у її складі брав участь у чемпіонаті Європи. Transfermarkt оцінює Москеру в 30 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, скільки Арсенал заплатить за Віктора Дьокереша.