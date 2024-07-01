Морозко: Мені тут все сподобалося

Футболіст Вереса Євгеній Морозко прокоментував рішення продовжити кар'єру з "червоно-чорними.

Про це він розповів на Youtube-каналі клубу.

"В мене були інші пропозиції, і від іноземних клубів, але не змогли розв'язати це питання, а Верес мав конкретну пропозицію, тож я вирішив тут залишитися. Близько місяця тривали перемовини, а потім за годину остаточно вирішили.

За пів року в оренді мені все тут сподобалося. Колектив, стадіон, вболівальники — тому я досі тут. Готовий до нових викликів, будемо працювати з командою, тренерським штабом та вболівальниками, ми одне ціле і я думаю нас все вийде", — сказав футболіст.

Другу половину сезону-2023/24 Євгеній провів у Вересі. Він зіграв 13 матчів, забив 1 м'яч та віддав 2 гольові передачі.

Нагадаємо, напередодні рівняни розгромно поступилися львівському Руху в контрольному матчі.