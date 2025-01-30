Галатасарай близький до підписання зіркового форварда Мілана
Альваро Мората
ФК Мілан
Форвард Мілана та збірної Іспанії Альваро Мората близький до переходу в Галатасарай.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За його інформацією, робота над угодою знаходиться на завершальній стадії. Сам Мората уже дав добро на перехід в Галатасарай. Клуби близькі до узгодження оренди з обов’язковим викупом.
Нагадаємо, 32-річний іспанець перейшов у Мілан з Атлетіко Мадрид лише минулого літа за 13 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 6 голів і 2 асисти у 25 матчах у всіх турнірах.
Контракт нападника збірної Іспанії з Міланом розрахований до літа 2028 року з опцією продовження ще на рік.
Нагадаємо, нещодавно Галатасарай покинув іменитий вінгер Хакім Зієш. Він продовжить кар’єру в катарського Аль-Духаїлі.