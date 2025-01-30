Галатасарай близький до підписання зіркового форварда Мілана

Форвард Мілана та збірної Іспанії Альваро Мората близький до переходу в Галатасарай.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨🔴🟡 EXCLUSIVE: Galatasaray are in advanced talks to sign Álvaro Morata from AC Milan!



Talks underway to get the deal done soon, all parties ready to get it sealed in the next hours.



💣🇹🇷 pic.twitter.com/4bkgrk7G7V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2025

За його інформацією, робота над угодою знаходиться на завершальній стадії. Сам Мората уже дав добро на перехід в Галатасарай. Клуби близькі до узгодження оренди з обов’язковим викупом.

Нагадаємо, 32-річний іспанець перейшов у Мілан з Атлетіко Мадрид лише минулого літа за 13 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 6 голів і 2 асисти у 25 матчах у всіх турнірах.

Контракт нападника збірної Іспанії з Міланом розрахований до літа 2028 року з опцією продовження ще на рік.

Нагадаємо, нещодавно Галатасарай покинув іменитий вінгер Хакім Зієш. Він продовжить кар’єру в катарського Аль-Духаїлі.