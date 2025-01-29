Колишня зірка Челсі продовжить кар'єру у Катарі

Колишня зірка Челсі та Аякса Хакім Зієш близький до трансферу у чемпіонат Катару.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Футболіст на правах вільного агента перейде до лідера місцевого футболу Аль-Духаілю. Контракт буде підписано на шість місяців із можливістю пролонгації ще на рік.

Зазначимо, що Зієш виступає у Туреччині з 2023 року. Після пів року на правах оренди, марокканець залишив Челсі та підписав повноцінний контракт із Галатасараєм.

У сезоні-2024/25 на рахунку атакувального хавбека 11 матчів у всіх турнірах, в яких він віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що захисник Челсі може продовжити кар'єру у Вулвергемптоні.