Колишня зірка Челсі продовжить кар'єру у Катарі
Хакім Зієш
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Колишня зірка Челсі та Аякса Хакім Зієш близький до трансферу у чемпіонат Катару.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Футболіст на правах вільного агента перейде до лідера місцевого футболу Аль-Духаілю. Контракт буде підписано на шість місяців із можливістю пролонгації ще на рік.
Зазначимо, що Зієш виступає у Туреччині з 2023 року. Після пів року на правах оренди, марокканець залишив Челсі та підписав повноцінний контракт із Галатасараєм.
У сезоні-2024/25 на рахунку атакувального хавбека 11 матчів у всіх турнірах, в яких він віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялось, що захисник Челсі може продовжити кар'єру у Вулвергемптоні.