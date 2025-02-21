Арбітр УПЛ Кривушкін: За довідку від Національної поліції з мене вимагали 10 тисяч доларів

Суддя Української Прем'єр-ліги Дмитро Кривушкін розповів про вимагання хабаря з боку голови Служби внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань Андрія Давиденка.

Про це рефері розповів в інтерв'ю BurBuzz.

"Арбітри приїжджали на слухання, після чого Давиденко почав дзвонити Баранці й просив заборонити присутність юристів. В листі, який нам прислав Лучано Лучі, було вказано про довідку від Національної поліції, що до нас немає претензій. Хоча ми проходили у справі як свідки, а не обвинувачені.

Не дуже справедливо, коли тебе відсторонили від футболу, хоча ти свідок. Потім Андрій почав вимагати з арбітрів хабаря за цю довідку. Без неї ти не можеш обслуговувати матчі.

Натякав, погрожував. Суми фігурували від 5 до 10 тисяч доларів. Якщо арбітр відмовлявся, то він питав, скільки взагалі можеш дати. Це до мене вже такі чутки доходили", – розповів Кривушкін.