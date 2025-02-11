Суддівська реформа: УАФ оголосила про перезапуск школи молодого арбітра

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко оголосив про майбутню реформу арбітражу в українському футболі.

Під час пресконференції Шевченко заявив, що Україна має арбітрів, "якими можна пишатися", бо вони обслуговують матчі Ліги чемпіонів. Він вірить в українських суддів та хоче перезапустити систему та відновити школу молодого арбітра.

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Президент УАФ також припустив залучення міжнародних консультантів, які можуть підняти якість суддівства в Україні.

Голова суддівського комітету УАФ Катерина Монзуль не була присутня на пресконференції, бо зараз вона знаходиться на семінарі УЄФА. Проте вона попередньо записала відео, у якому вона розповіла про свою діяльність.

Монзуль заявила про функціонування школи молодого арбітра. Зараз в регіонах є 210 слухачів суддівських курсів, 50 найкращих з яких потраплять в національну суддівську школу. Тільки після закінчення цієї школи арбітр матиме можливість працювати на рівні українських чемпіонатів.

За словами Монзуль, щоб пройти шлях від початку навчання до рівня матчів Української Прем'єр-ліги суддя має витратити щонайменше 6-7 років.

УАФ

Нагадаємо, що одним з попередніх пунктів презентації УАФ стало створення мобільного додатку, який має з'явитися вже у цьому році.