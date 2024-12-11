Помилки арбітра вплинули на результат гри: Оболонь звернулась до Монзуль

Оболонь звернулася до голови комітету арбітрів УАФ Катерини Монзуль щодо дій головного арбітра Олександра Шандора у матчі з Лівим берегом (1:1).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Шановна Катерино Володимирівно, у своєму листі до комітету арбітрів УАФ ми просили надати оцінку діям арбітра матчу 15-го туру УПЛ з Лівим Берегом (1:1) Олександра Шандора, що, на нашу думку, вплинули на кінцевий результат матчу.

З невідомих нам причин звернення було проігноровано керівництвом комітету арбітрів, що змушує наш клуб ще раз звертатись за отриманням пояснень щодо дій арбітра в конкретних епізодах.

Оболонь очікує, що комітет арбітрів зголоситься на наше звернення та офіційно надасть оцінку арбітражу згаданого вище матчу", – йдеться в заяві.