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Помилки арбітра вплинули на результат гри: Оболонь звернулась до Монзуль

Олександр Булава — 11 грудня 2024, 13:19
Помилки арбітра вплинули на результат гри: Оболонь звернулась до Монзуль

Оболонь звернулася до голови комітету арбітрів УАФ Катерини Монзуль щодо дій головного арбітра Олександра Шандора у матчі з Лівим берегом (1:1).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Шановна Катерино Володимирівно, у своєму листі до комітету арбітрів УАФ ми просили надати оцінку діям арбітра матчу 15-го туру УПЛ з Лівим Берегом (1:1) Олександра Шандора, що, на нашу думку, вплинули на кінцевий результат матчу.

З невідомих нам причин звернення було проігноровано керівництвом комітету арбітрів, що змушує наш клуб ще раз звертатись за отриманням пояснень щодо дій арбітра в конкретних епізодах.

Оболонь очікує, що комітет арбітрів зголоситься на наше звернення та офіційно надасть оцінку арбітражу згаданого вище матчу", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, напередодні київський клуб оприлюднив відеодокази, які вказують на помилки судді у матчі з Лівим берегом.

Лівий берег Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Катерина Монзуль

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