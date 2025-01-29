Інтер відправив захисника в оренду в Монцу

Монца орендувала аргентинського центрального захисника міланського Інтера Томаса Паласіоса.

Про це повідомляє пресслужба Монци.

Орендна угода розрахована на півроку – до кінця поточного сезону. У складі "бріанцолі" Паласіос виступатиме під 22-м номером. Опція викупу в орендній угоді не прописана.

21-річний аргентинець перейшов у Інтер влітку минулого року з Індепендьєнте Рівадавіа за 6,5 мільйона євро. У першій половині поточного сезону взяв участь у трьох матчах за чемпіонів Італії в усіх турнірах, сумарно провівши на полі всього 26 хвилин. Результативними діями не відзначався.

Наразі Монца посідає останнє, 20 місце в турнірній таблиці Серії А з 13 очками в 22 матчах. У понеділок, 27 січня, команда Сальваторе Боккетті програла Дженоа з рахунком 0:2.