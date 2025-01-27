Дженоа переміг Монцу, Венеція зіграла внічию з Вероною у заключних матчах 22 туру Серії А

У понеділок, 27 січня, двома матчами завершився 22-й тур Італійської Серії А з футболу.

Так, Венеція розписала нічию з Вероною, а Дженоа переміг Монцу. Завдяки цій перемозі команда українського півзахисника Руслана Малиновського набрала 26 балів та наблизилася до топ-10. Стільки ж очок у Торіно, який займає 10-ту сходинку.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

22 тур, 27 січня

Венеція – Верона 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 28 Дзербін, 1:1 – 76 Чачуа

Дженоа – Монца 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 61 Де Вінтер, 2:0 – 84 Васкес

Нагадаємо, у неділю, 26 січня, відбулося чотири матчі 22 туру Серії А. Найцікавішим для українського вболівальника був поєдинок Роми Артема Довбика проти Удінезе. "Вовки" здобули перемогу 2:1, а український форвард відзначився голом.