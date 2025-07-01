Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Нападник Барселони став футболістом Монако

Андрій Мошкун — 1 липня 2025, 15:49
Нападник Барселони став футболістом Монако
Getty Images

Французький Монако уклав орендну угоду з іспанським нападником Ансу Фаті з Барселони.

Про це повідомляє сайт клубу. 

Оренда буде чинною один сезон. Після цього "монегаски" матимуть право на викуп Фаті за 11 мільйонів євро.

22-річний Ансу Фаті – вихованець Барселони. Останнім часом гравець втратив місце в основі чемпіонів Іспанії.

У сезоні 2024/25 зіграв всього 11 матчів за каталонців, не відзначившись результативними діями. В його активі також 10 матчів та два забитих м’ячі за національну збірну Іспанії.

Трансфермаркет оцінює Фаті у 5 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Монако також проявляє інтерес до голкіпера Барселони та збірної Німеччини Марка-Андре тер Штегена.

Барселона Чемпіонат Франції, Ліга 1 Монако Ансу Фаті

Барселона

Зірковий вундеркінд Барселони орендував яхту і влаштував гучну вечірку на Ібіці
Барселона хоче прийняти фінал чемпіонату світу-2030 на Камп Ноу
Формула-1 затвердила передсезонні тести 2026 року та перенесла дату проведення Гран-прі Азербайджану
Швидке одужання: дворазову володарку Золотого м'яча виписали з лікарні
Барселона закриває борги перед Мессі та іншими ексгравцями – джерело

Останні новини