Нападник Барселони став футболістом Монако

Французький Монако уклав орендну угоду з іспанським нападником Ансу Фаті з Барселони.

Про це повідомляє сайт клубу.

Оренда буде чинною один сезон. Після цього "монегаски" матимуть право на викуп Фаті за 11 мільйонів євро.

22-річний Ансу Фаті – вихованець Барселони. Останнім часом гравець втратив місце в основі чемпіонів Іспанії.

У сезоні 2024/25 зіграв всього 11 матчів за каталонців, не відзначившись результативними діями. В його активі також 10 матчів та два забитих м’ячі за національну збірну Іспанії.

Трансфермаркет оцінює Фаті у 5 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Монако також проявляє інтерес до голкіпера Барселони та збірної Німеччини Марка-Андре тер Штегена.