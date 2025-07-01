Нападник Барселони став футболістом Монако
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Французький Монако уклав орендну угоду з іспанським нападником Ансу Фаті з Барселони.
Про це повідомляє сайт клубу.
Оренда буде чинною один сезон. Після цього "монегаски" матимуть право на викуп Фаті за 11 мільйонів євро.
22-річний Ансу Фаті – вихованець Барселони. Останнім часом гравець втратив місце в основі чемпіонів Іспанії.
У сезоні 2024/25 зіграв всього 11 матчів за каталонців, не відзначившись результативними діями. В його активі також 10 матчів та два забитих м’ячі за національну збірну Іспанії.
Трансфермаркет оцінює Фаті у 5 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Монако також проявляє інтерес до голкіпера Барселони та збірної Німеччини Марка-Андре тер Штегена.