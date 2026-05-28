Монако виграв у Баєра боротьбу за бразильського тренера

Новим головним тренером Монако стане Філіпе Луїс.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони вже узгодили умови контракту, він буде розрахований на два роки – до літа 2028 року. Ініціатор цієї угоди був директор Монако Тіаго Скуро.

Такий вибір Філіпе Луїса став несподіваним, оскільки він був пріоритетною кандидатурою на посаду головного тренера Баєра. Монако стане другим клубом у тренерській біографії бразильця. У 2024 – 2026 роках він очолював Фламенго, який привів до перемог у чемпіонаті Бразилії та Копа Лібертадорес 2025 року.

На посаді головного тренера Монако Філіпе Луїс замінить Себастьяна Поконьолі, який очолював команду з жовтня минулого року. Монегаски завершили сезон сьомими в Лізі 1.