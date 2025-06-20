Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Монако призупинив переговори про трансфер колишнього вундеркінда Барселони

Олексій Погорелов — 20 червня 2025, 14:18
Ансу Фаті
Ансу Фаті
IMAGO

Трансфер вінгера Барселони Ансу Фаті до Монако перебуває під загрозою зриву через вимоги гравця.

Про це повідомляє L`Equipe.

Клуби вели переговори щодо переходу 22-річного іспанця, але зараз угода застопорилася через розбіжності щодо його заробітної плати.

Згідно з джерелом, монегаски готові платити лише обмежену частину зарплати футболіста і дали зрозуміти, що не змінять своєї позиції. Нинішня глибина атаки клубу дає їм важелі впливу, а це означає, що вони не поспішають з підписанням гравця.

Каталонці прагнуть позбутися Фаті, який так і не зміг повернутися на свій рівень після чисельних травм. "Синьо-гранатові" не розраховують на нього та хочуть продати його, щоб скоротити затрати на зарплатну відомість.

Нагадаємо, що Ансу Фаті мав би об'єднатися у складі Монако разом із Полем Погба, який погодився приєднатися до команди Аді Хюттера.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Чемпіонат Франції, Ліга 1 Монако Ансу Фаті

Барселона

Барселона планує продати сімох футболістів
Лапорта: Барселона працює над дійсно потужним підписанням
Нападник Манчестер Юнайтед хоче перейти у Барселону
Захоплювався нею ще у 13 років: фанати знайшли коментар Ямала під старим фото скандальної моделі
Барселона оформила перший літній трансфер, підписавши голкіпера Еспаньйола

Останні новини