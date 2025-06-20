Монако призупинив переговори про трансфер колишнього вундеркінда Барселони
Трансфер вінгера Барселони Ансу Фаті до Монако перебуває під загрозою зриву через вимоги гравця.
Про це повідомляє L`Equipe.
Клуби вели переговори щодо переходу 22-річного іспанця, але зараз угода застопорилася через розбіжності щодо його заробітної плати.
Згідно з джерелом, монегаски готові платити лише обмежену частину зарплати футболіста і дали зрозуміти, що не змінять своєї позиції. Нинішня глибина атаки клубу дає їм важелі впливу, а це означає, що вони не поспішають з підписанням гравця.
Каталонці прагнуть позбутися Фаті, який так і не зміг повернутися на свій рівень після чисельних травм. "Синьо-гранатові" не розраховують на нього та хочуть продати його, щоб скоротити затрати на зарплатну відомість.
Нагадаємо, що Ансу Фаті мав би об'єднатися у складі Монако разом із Полем Погба, який погодився приєднатися до команди Аді Хюттера.