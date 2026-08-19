Роналдінью може стати співвласником чемпіонів Франції

Легендарний бразильський футболіст Роналдінью може стати одним із співвласників баскетбольного клубу Монако.

Про це повідомляє Eurohoops.

За їхньою інформацією, група інвесторів на чолі з ексгравцем НБА Джамалом Машберном, яка планувала придбати клуб, не змогла надати фінансові гарантії на 10 мільйонів. Після цього головним претендентом на придбання Монако став консорціум у складі Роналдінью та андорського інвестиційного фонду Clayton Sport, які прагнуть придбати 90% акцій клубу.

Цей консорціум готовий надати необхідні фінансові гарантії негайно та забрати клуб навіть у разі пониження в класі. Головною проблемою є час: уже 20 серпня НОК Франції планує заслухати апеляцію Монако на рішення виключити його з елітного дивізіону чемпіонату через фінансові проблеми.

До цього моменту Роналдінью та компанія можуть фізично не встигнути пройти всі юридичні процедури для придбання клубу. Юристи клуби просять відкласти слухання щодо апеляції на 5 днів.

Нагадаємо, Монако зіткнувся із серйозними фінансовими труднощами попри те, що у минулому сезоні втретє в історії став чемпіоном Франції. Команду очолює тренерський дует із Манучара Маркоїшвілі та українця Сергія Гладиря.

Нагадаємо, у червні поточного року Роналдінью став амбасадором італійської Равенни.