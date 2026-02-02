16-річний брат Судакова забив переможний гол за Шахтар

Ілля Судаков, молодший брат гравця Бенфіки та збірної України, відзначився голом за Шахтар U-17 на Меморіалі Олега Макарова.

16-річний футболіст поставив переможну крапку в першому матчі турніру проти житомирського Полісся U-19. Судаков-молодший виявився результативним джокером у "гірників", забивши на 84-й хвилині зустрічі.

У підсумку гра завершилася перемогою Шахтаря з рахунком 3:1.

Зазначимо, що Меморіал Олега Макарова проводиться з 1996 року. Традиційний зимовий турнір проходить під егідою Київської обласної федерації футболу.

16-річний Ілля Судаков виховується в академії Шахтаря. Юний футболіст виступає за "гірників" у Національній лізі майбутнього. На рахунку півзахисника 3 голи у 12 матчах.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка з Анатолієм Трубіним та Георгієм Судаковим у складі сенсаційно втратила очки в матчі з аутсайдером у 20 турі чемпіонату Португалії.