Голи Степанова та Крупського в огляді матчу молодіжної збірної України з Угорщиною у відборі на Євро-2027

Молодіжна збірна України зіграла внічию з Угорщиною у кваліфікації на чемпіонат Європи-2027.

Огляд матчу

Рахунок у грі відкрив український нападник Артем Степанов, який розібрався із захисником та ефектно перекинув голкіпера. На це угорці відповіли голом з пенальті та влучним ударом Едіна Молнара у ближній кут воріт "синьо-жовтих".

Нападника Зорі Андрій Маткевич підловив на помилці оборонця угорців та відновив паритет. Проте майже одразу "синьо-жовті" пропустили третій гол – ударом з лінії штрафного відзначився Ноа Феньйо.

Врятував збірну України від поразки Ілля Крупський. Оборонець завдав потужного удару з лінії штрафного майданчика.

Євро-2027 – Кваліфікація

Група H, 10 жовтня

Україна U-21 – Угорщина U-21 3:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 8 Степанов, 1:1 – Туболі (пен), 1:2 – 60 Молнар, 2:2 – 76 Маткевич, 2:3 – 80 Феньйо, 3:3 – 86 Крупський

Україна U-21: Домчак, Михавко, Корнійчук, Захарченко, Крупський, Саленко, Варфоломєєв (Попов, 81), Лосенко (Глущенко, 63), Тутєров (Маткевич, 46), Степанов, Слесар (Гусол, 88).

Угорщина (U-21): Печі, Якобішвілі, Маркграф, Феньйо, Фаркаш, Сюч, Молнар (Вінглер, 86), Туболі, Горват (Банаті, 63), Ванча (Вайда, 74), Денеш (Юрек, 46).

Попереджені: Лосенко (39), Варфоломєєв (79).

Нагадаємо, що в першому турі групового етапу відбору чемпіонату Європи-2027 Україна U-21 розгромила однолітків з Литви з рахунком 4:0.