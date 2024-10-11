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Гюлер розповів, які у нього стосунки з Анчелотті

Олег Дідух — 11 жовтня, 15:25
Гюлер розповів, які у нього стосунки з Анчелотті
instagram.com/ardaguler

Атакувальний півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер розповів про те, які у нього стосунки із головним тренером команди Карло Анчелотті.

19-річного гравця збірної Туреччини цитує Фабріціо Романо.

"Між мною і Карло немає жодних проблем, взагалі. Я отримую більше ігрових хвилин цього року. Звичайно, я хочу грати більше, але це нормально. Все добре. Ніяких проблем".

Нагадаємо, Гюлер перейшов до Реала влітку 2023 року із Фенербахче за 20 мільйонів євро. Цього сезону хавбек взяв участь у 10 матчах за мадридський клуб в усіх турнірах і сумарно провів на полі 291 хвилину. За весь минулий сезон він зіграв 440 хвилин.

Влітку поточного року повідомлялося про те, що Гюлером цікавляться Ліверпуль та Реал Сосьєдад.

Реал Мадрид Карло Анчелотті Арда Гюлер

Арда Гюлер

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