Гюлер розповів, які у нього стосунки з Анчелотті

Атакувальний півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер розповів про те, які у нього стосунки із головним тренером команди Карло Анчелотті.

19-річного гравця збірної Туреччини цитує Фабріціо Романо.

"Між мною і Карло немає жодних проблем, взагалі. Я отримую більше ігрових хвилин цього року. Звичайно, я хочу грати більше, але це нормально. Все добре. Ніяких проблем".

Нагадаємо, Гюлер перейшов до Реала влітку 2023 року із Фенербахче за 20 мільйонів євро. Цього сезону хавбек взяв участь у 10 матчах за мадридський клуб в усіх турнірах і сумарно провів на полі 291 хвилину. За весь минулий сезон він зіграв 440 хвилин.

Влітку поточного року повідомлялося про те, що Гюлером цікавляться Ліверпуль та Реал Сосьєдад.