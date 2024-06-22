Ліверпуль та Сосьєдад мають намір підписати Гюлера

Півзахисник Реала та збірної Туреччини Арда Гюлер зацікавив кілька європейських клубів.

Про це повідомляє видання Marca.

До 19-річного хавбека проявляють інтерес Ліверпуль та Реал Сосьєдад. За інформацією видання, мадридський клуб та Карло Анчелотті не мають наміру відпускати Гюлера влітку.

У попередньому сезоні Арда отримав пошкодження, пропустив пів року, однак провів за "вершкових" 12 матчів і забив 6 голів.

Нещодавно півзахисник збірної Туреччини відзначився фантастичним голом у ворота Грузії (3:1).