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Ліверпуль та Сосьєдад мають намір підписати Гюлера

Станіслав Лисак — 22 червня, 16:11
Ліверпуль та Сосьєдад мають намір підписати Гюлера

Півзахисник Реала та збірної Туреччини Арда Гюлер зацікавив кілька європейських клубів.

Про це повідомляє видання Marca.

До 19-річного хавбека проявляють інтерес Ліверпуль та Реал Сосьєдад. За інформацією видання, мадридський клуб та Карло Анчелотті не мають наміру відпускати Гюлера влітку.

У попередньому сезоні Арда отримав пошкодження, пропустив пів року, однак провів за "вершкових" 12 матчів і забив 6 голів.

Нещодавно півзахисник збірної Туреччини відзначився фантастичним голом у ворота Грузії (3:1).

Ліверпуль Реал Мадрид Реал Сосьєдад Збірна Туреччини з футболу Арда Гюлер

Арда Гюлер

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