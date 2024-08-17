Фараон творить дива: Салах встановив унікальні рекорди АПЛ

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах встановив рекорд Англійської Прем'єр ліги. Єгиптянин відзначається забитим м'ячем у матчі першого туру АПЛ дев'ятий рік поспіль.

Мохамед забив гол у ворота Іпсвіча, чим допоміг "червоним" здобути перемогу.

Також Салах тепер має 9 голів у матчах першого туру, що є рекордом. Він обійшов Алана Ширера, Вейна Руні та Френка Лампарда — по 8.

Єгипетський футболіст також у цій грі асистував Діогу Жоті. За перші тури АПЛ у нього тепер 14 очок (9+5) за системою "гол+пас", що також робить його рекордсменом за цим показником.

9 - Mohamed Salah now has the most MD1 goals (9) and goal involvements (14) in Premier League history. Greatness. #IPSLIV pic.twitter.com/lwgpQF3auq — OptaJoe (@OptaJoe) August 17, 2024