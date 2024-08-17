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Фараон творить дива: Салах встановив унікальні рекорди АПЛ

Руслан Травкін — 17 серпня, 16:45
Фараон творить дива: Салах встановив унікальні рекорди АПЛ
Мохамед Салах
Getty Images

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах встановив рекорд Англійської Прем'єр ліги. Єгиптянин відзначається забитим м'ячем у матчі першого туру АПЛ дев'ятий рік поспіль.

Мохамед забив гол у ворота Іпсвіча, чим допоміг "червоним" здобути перемогу.

Також Салах тепер має 9 голів у матчах першого туру, що є рекордом. Він обійшов Алана Ширера, Вейна Руні та Френка Лампарда — по 8.

Єгипетський футболіст також у цій грі асистував Діогу Жоті. За перші тури АПЛ у нього тепер 14 очок (9+5) за системою "гол+пас", що також робить його рекордсменом за цим показником.

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