Треба було провести сезон краще, – Бартулович підбив підсумки виступів Зорі

Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович висловився про підсумки сезону-2024/25.

Фахівець поспілкувався із пресслужбою луганців.

"Взяв команду вже за ходом сезону – були й добрі матчі, а були й ті, коли могли досягти більшого. Визначались, із ким будемо працювати далі, з ким не працюватимемо.

До паузи на матчі збірних ми демонстрували гарну гру, але потім почались проблеми, карточки, травми та нестабільні результати.

Треба було краще завершувати сезон. Ми повинні були боротись за єврокубкові місця", – розповів Бартулович.