Треба було провести сезон краще, – Бартулович підбив підсумки виступів Зорі
Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович висловився про підсумки сезону-2024/25.
Фахівець поспілкувався із пресслужбою луганців.
"Взяв команду вже за ходом сезону – були й добрі матчі, а були й ті, коли могли досягти більшого. Визначались, із ким будемо працювати далі, з ким не працюватимемо.
До паузи на матчі збірних ми демонстрували гарну гру, але потім почались проблеми, карточки, травми та нестабільні результати.
Треба було краще завершувати сезон. Ми повинні були боротись за єврокубкові місця", – розповів Бартулович.
Окрім того, фахівець висловився про тих футболістів, яких у команді вже не буде наступного сезону.
"У нас декілька гравців орендованих. Супряга точно не буде з нами, плюс у декількох гравців спливають контракти та їх доля стане відомою вже найближчим часом", – резюмував хорват.
Нагадаємо, Зоря фінішувала на сьомому місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши до свого активу 40 очок.
Раніше став відомий фаворит на посаду головного тренера "чорно-білих", який має замінити Бартуловича.