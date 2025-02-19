Футболістка Барселони могла осліпнути після перенесеного інсульту
Еллі Робак
Sky Sports
Футболістка каталонської Барселони та збірної Англії Еллі Робак розповіла про свій головний страх після перенесеного у 2024 році інсульту.
Слова воротарки наводить ESPN.
"Мені дуже пощастило, адже я могла втратити зір. Більшість людей, які перенесли інсульт, мають саме такі ускладнення. Це справжнє диво, що я досі бачу.
Перші проблеми почались коли мені на тренуванні потрапили м'ячем у голову. В мене була паніка, але я і припустити не могла, що це інсульт", – розповіла Робак.
Зазначимо, що до Барселони футболістка виступала за Манчестер Сіті, де вигравала "Золоту рукавичку" за підсумками сезону-2019/20.
Раніше повідомлялось, що легендарний угорський боксер переніс інфаркт мозку.