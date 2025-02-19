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Футболістка Барселони могла осліпнути після перенесеного інсульту

Володимир Максименко — 19 лютого 2025, 21:34
Зірка Барселони розповіла про перенесений інсульт
Еллі Робак
Sky Sports

Футболістка каталонської Барселони та збірної Англії Еллі Робак розповіла про свій головний страх після перенесеного у 2024 році інсульту.

Слова воротарки наводить ESPN.

"Мені дуже пощастило, адже я могла втратити зір. Більшість людей, які перенесли інсульт, мають саме такі ускладнення. Це справжнє диво, що я досі бачу.

Перші проблеми почались коли мені на тренуванні потрапили м'ячем у голову. В мене була паніка, але я і припустити не могла, що це інсульт", – розповіла Робак.

Зазначимо, що до Барселони футболістка виступала за Манчестер Сіті, де вигравала "Золоту рукавичку" за підсумками сезону-2019/20.

Раніше повідомлялось, що легендарний угорський боксер переніс інфаркт мозку.

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