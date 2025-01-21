Легендарний угорський боксер переніс інфаркт мозку

Чемпіон Олімпійських ігор 1972 року в Мюнхені Дьєрдь Гедо переніс інфаркт мозку

Про це повідомляє угорське видання Index.hu.

За їхньою інформацією 75-річний ексбоксер був доставлений у лікарню. Підозрювали, що в нього стався інсульт.

Там йому провели діагностику, яка показала крововилив у трьох місцях мозку пацієнта. Після госпіталізації Гедо відразу був прооперований. Зараз лікарі вважають стан Дьєрдя стабільним.

Гедо двічі (1969, 1971) ставав чемпіоном Європи та вісім разів вигравав першість Угорщини. Він представляв країну на чотирьох Олімпіадах (1968, 1972, 1976 та 1980), але лише в Мюнхені здобув нагороду.