У житті все має початок та кінець, – Модрич попрощався з Реалом та фанатами

Хавбек Реала Лука Модрич звернувся до фанатів клубу після оголошення про майбутнє завершення його мадридської кар'єри.

Свої слова 39-річний хорват опублікував в Instagram.

Сьогодні, 22 травня, Реал повідомив, що після виступу на клубному чемпіонаті світу-2025 в США Модрич залишить "Сантьяго Бернабеу".

"Час настав. Момент, якого я ніколи не хотів, але це футбол, а в житті все має початок і кінець... У суботу я зіграю свій останній матч на "Сантьяго Бернабеу".

Я приїхав у 2012 році з бажанням носити футболку найкращої команди світу і з амбіціями робити великі справи, але я не міг уявити, що буде далі. Гра в Реалі змінила моє життя як футболіста і як людини. Я пишаюся тим, що був частиною однієї з найуспішніших епох найкращого клубу в історії.

Я хочу від щирого серця подякувати клубу, особливо президенту Флорентіно Пересу, моїм партнерам по команді, тренерам і всім людям, які допомагали мені протягом усього цього часу. За ці роки я пережив неймовірні моменти, повернення, які здавалися неможливими, фінали, святкування та чарівні ночі на "Бернабеу"... Ми виграли все, і я був дуже щасливий. Дуже, дуже щасливий.

Але крім титулів і перемог, я несу в своєму серці любов усіх мадридських уболівальників. Я дійсно не знаю, як пояснити той особливий зв'язок, який я маю з вами, і те, яку підтримку, повагу і любов я відчував і відчуваю. Я ніколи не забуду кожну овацію і всі жести прихильності, які ви мені показали.

Іду з повним серцем. Переповнене гордістю, вдячністю та незабутніми спогадами. І хоча після клубного чемпіонату світу я більше не вийду в цій футболці на поле, я завжди буду вболівальником Мадрида", – написав Модрич.